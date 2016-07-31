Рецепт малинового пирога
Рецепт малинового пирога для любителей ароматных сладких десертов, воздушной и красивой выпечки к чаю.
Рецепт малинового пирога
Понадобится форма для выпечки размером 26 x 22 см.
Ингредиенты
- 1/2 кг малины,
- 2 стакана муки,
- 100 г сливочного масла или 125 г маргарина,
- 1/2 стакана сахара,
- 1 пачка ванильного сахара,
- 4 яйца,
- 1 ч.л. разрыхлителя,
- сахарная пудра для посыпки.
Приготовление
Масло растопить на водяной бане и охладить до теплого состояния.
В теплое масло добавить сахар, ваниль, муку, разрыхлитель и отдельно взбитые яйца. Все тщательно смешать ложкой. Если тесто получилось слишком густым, можно добавить 1 столовую ложку сливок.
Готовое тесто переложить тесто в смазанную маслом форму для выпечки пирога. Сверху равномерно разложить малину, слегка вдавливая ее в тесто.
Малиновый пирог выпекать в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов около 35-40 минут. Выпекать до золотисто-коричневой корочки. Готовый пирог посыпать сахарной пудрой. Приятного аппетита!
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