Handmade-Paradise




 
     

    Рецепт малинового пирога

    ·

    Рецепт малинового пирога для любителей ароматных сладких десертов, воздушной и красивой выпечки к чаю.

    Рецепт малинового пирога

    Рецепт малинового пирога

    Понадобится форма для выпечки размером 26 x 22 см.

    Ингредиенты

    • 1/2 кг малины,
    • 2 стакана муки,
    • 100 г сливочного масла или 125 г маргарина,
    • 1/2 стакана сахара,
    • 1 пачка ванильного сахара,
    • 4 яйца,
    • 1 ч.л. разрыхлителя,
    • сахарная пудра для посыпки.

    Приготовление

    Масло растопить на водяной бане и охладить до теплого состояния.

    В теплое масло добавить сахар, ваниль, муку, разрыхлитель и отдельно взбитые яйца. Все тщательно смешать ложкой. Если тесто получилось слишком густым, можно добавить 1 столовую ложку сливок.

    Готовое тесто переложить тесто в смазанную маслом форму для выпечки пирога. Сверху равномерно разложить малину, слегка вдавливая ее в тесто.

    Рецепт малинового пирога (2)

    Малиновый пирог выпекать в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов около 35-40 минут. Выпекать до золотисто-коричневой корочки. Готовый пирог посыпать сахарной пудрой. Приятного аппетита!

    Рецепт малинового пирога (3)

    При копировании активная ссылка на Handmade-Paradise.ru обязательна!

     
    Подпишитесь на новости сайта

     

    Метки:

         

    Читайте также:

    Загрузка...

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *