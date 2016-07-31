Рецепт малинового пирога для любителей ароматных сладких десертов, воздушной и красивой выпечки к чаю.

Рецепт малинового пирога

Понадобится форма для выпечки размером 26 x 22 см.

Ингредиенты

1/2 кг малины,

2 стакана муки,

100 г сливочного масла или 125 г маргарина,

1/2 стакана сахара,

1 пачка ванильного сахара,

4 яйца,

1 ч.л. разрыхлителя,

сахарная пудра для посыпки.

Приготовление

Масло растопить на водяной бане и охладить до теплого состояния.

В теплое масло добавить сахар, ваниль, муку, разрыхлитель и отдельно взбитые яйца. Все тщательно смешать ложкой. Если тесто получилось слишком густым, можно добавить 1 столовую ложку сливок.

Готовое тесто переложить тесто в смазанную маслом форму для выпечки пирога. Сверху равномерно разложить малину, слегка вдавливая ее в тесто.

Малиновый пирог выпекать в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов около 35-40 минут. Выпекать до золотисто-коричневой корочки. Готовый пирог посыпать сахарной пудрой. Приятного аппетита!